EDF : le PDG revient sur l'évolution des tarifs

06/12/2018 | 09:37

Au micro de RTL ce matin, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, est revenu sur l'annonce gouvernementale selon laquelle l'électricité facturée aux clients du groupe détenu très majoritairement par l'Etat n'augmenterait pas en début d'année prochaine. Et ce dans le contexte politiquement tendu du mouvement des 'gilets jaunes'.



Grosso modo, un tiers du prix final de l'électricité est imputable à sa production, un tiers à son transport, et un dernier tiers aux taxes, a rappelé le patron du groupe à dominante électronucléaire.



M. Lévy a confirmé que 'c'est le ministre qui fixe les prix', tout en soulignant que les tarifs sont déterminés par le gouvernement sur la base des propositions de la Commission de régulation de l'Énergie (CRE).



De par la loi, le prix de l'électricité doit tenir compte de ses coûts de production. Si le gouvernement n'applique pas le prix proposé par la CRE selon une formule (et en substance que les coûts ne sont pas couverts par le prix, ndlr) 'à un autre moment, il faudra que les comptes soient faits', a indiqué M. Lévy, 'et que le coût de l'électricité soit traduit dans les factures'. 'Nous souhaitons juste l'application de la loi', a-t-il déclaré.



RTL rappelle qu'en 2014, la ministre de l'Energie Ségolène Royal avait également 'bloqué' les prix de l'énergie, sans suivre les recommandations de la CRE. Une décision qui avait ensuite été 'cassée' en justice par le Conseil d'Etat.





