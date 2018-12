EDF : le premier des 2 EPR de la centrale de Taishan (Chine) entre en exploitation commerciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chinois CGN et le français EDF annoncent que l'unité numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan (Chine) est devenue le premier EPR au monde à entrer en exploitation commerciale. Ce jalon final a été atteint hier à l'issue de l'ultime test réglementaire de fonctionnement en continu et à pleine puissance durant 168 heures. « Le succès de cette étape marque l'atteinte de l'ensemble des conditions nécessaires à l'exploitation du réacteur en toute sûreté », précise le communiqué.La centrale nucléaire de Taishan, composée de deux réacteurs EPR de 1750 MW chacun, est le plus important projet de coopération sino-française dans le secteur énergétique.La centrale de Taishan avec ces deux réacteurs pourra fournir au réseau électrique chinois jusqu'à 24 TWh d'électricité sans CO2 par an, " soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5 millions de Chinois, tout en évitant l'émission d'environ 21 millions de tonnes de CO2 par an ", détaillent les deux groupes.Le projet de centrale nucléaire de Taishan est porté par TNPJVC, une joint-venture fondée par CGN (51%), EDF (30%) et l'électricien chinois provincial Yuedian (19%).