EDF : ligne de crédit indexée sur des critères ESG finalisée

27/11/2018 | 09:53

EDF annonce le succès de la syndication d'une ligne de crédit renouvelable de quatre milliards d'euros dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance ('KPI') du groupe en matière de développement durable.



L'électricien tricolore explique qu'il s'agira de ses émissions directes de CO2, de l'utilisation par ses clients de ses outils de suivi en ligne de la consommation, et de l'électrification de sa flotte automobile.



Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à laquelle participe un syndicat de plus de 20 banques, modifie et prolonge l'actuelle ligne de quatre milliards, jusqu'à une nouvelle échéance fixée en 2023.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.