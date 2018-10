EDF : met en service un démonstrateur microgrid à Singapour

31/10/2018 | 10:29

Le groupe EDF annonce ce jour avoir inauguré, avec Enedis et la Nanyang Technological University de Singapour, le démonstrateur microgrid MASERA (Microgrid for Affordable and Sustainable Electricity in Remote Areas), dans le cadre de la Singapore International Energy Week (SIEW) et de l'Année de l'Innovation France-Singapour 2018.



Ce démonstrateur permettra au Groupe EDF de déployer une offre commerciale de microgrids 'abordables et performants' pour les territoires isolés d'Asie du Sud-Est.



'MASERA s'inscrit dans la plateforme de démonstration REIDS (Renewable Energy Integration Demonstrator - Singapore). Situé sur l'île de Semakau, REIDS est le premier démonstrateur microgrid d'Asie du Sud-Est qui intègre plusieurs sources d'énergie renouvelables afin de développer des solutions aux problématiques énergétiques locales, auquel EDF participe en coopération avec la NTU', explique EDF.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.