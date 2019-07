EDF : mise en service de Bluemex au Mexique

04/07/2019 | 18:14

EDF Renouvelables annonce la mise en service de Bluemex, sa première centrale solaire au Mexique dans l'état de Sonora, au nord-ouest du pays. Elle est d'une capacité de 119,6 MWc.



EDF Renouvelables exploite à ce jour 1 GW d'énergie éolienne et solaire dans le pays. Le Groupe vise à doubler les capacités renouvelables d'EDF dans le monde, entre 2015 et 2030, pour les porter à 50 GW nets.



EDF Renouvelables figure parmi les principaux producteurs d'énergies renouvelables en Amérique du Nord avec 16 GW bruts de projets éoliens, solaires et de stockage déployés à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.



