EDF: mise en service de l'EPR de Taishan 2 en Chine

Paris (awp/afp) - Le réacteur nucléaire EPR de Taishan 2, situé dans le sud de la Chine, a démarré mardi, a annoncé mercredi le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy.

"La réaction nucléaire a été autorisée et hier, le 28 (mardi, NDLR), le réacteur chinois a divergé pour la première fois", a indiqué M. Lévy sur Europe 1, en précisant que le réacteur de Taishan 1, jusqu'alors le seul réacteur de nouvelle génération au monde à démarrer, "fonctionne très bien".

Le combustible nucléaire avait été chargé début mai dans le réacteur EPR de Taishan 2, qui se trouve dans le district côtier du même nom, dans la province du Guangdong.

EDF est actionnaire à hauteur de 30% de la coentreprise chargée de construire et d'exploiter les réacteurs. Les groupes chinois CGN et Yuedian ont des participations respectives de 51% et de 19%.

D'autres EPR sont en construction depuis plus longtemps à Flamanville (Manche) pour EDF et en Finlande pour Areva SA, mais ces chantiers ont connu d'importants retards et surcoûts.

En ce qui concerne l'EPR de Flamanville, le chantier risque de connaître un retard supplémentaire, les experts de l'Autorité de sureté nucléaire (ASN) ayant récemment estimé qu'EDF devait y engager des travaux complexes à la suite de problèmes de soudures.

"On a des difficultés qui sont liées à la manière de construire", a expliqué M. Lévy, qui a reconnu que la "difficulté" à reprendre de tels chantiers après ne pas en avoir réalisés pendant des années, avait été "sous-estimée".

L'ASN organise par ailleurs mercredi une audition d'EDF au cours de laquelle le groupe présentera sa "position argumentée" sur la question des soudures. L'autorité se prononcera en juin sur le dossier.

"Le chantier de l'EPR pour le reste est quasiment terminé, nous avons commencé les essais finaux qui se sont déroulés de façon tout à fait normale", a également indiqué le PDG d'EDF.

Le gouvernement français souhaite disposer d'ici la mi-2021 des informations nécessaires pour se décider à construire éventuellement de nouveaux EPR en France.

