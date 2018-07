EDF, nouveau dérapage à Flamanville

Chronologie des modifications du coût et des délais de l'EPR de Flamanville :



- Juin 2004. Le conseil d'administration d'EDF décide de lancer la construction d'un EPR en France.

- Octobre 2004. Le conseil d'administration tranche sur l'implantation d'une tête de série à Flamanville, dite Flamanville 3 aux côtés des deux réacteurs existants. Objectif de démarrage des travaux en 2007 pour une finalisation en 2012. Budget d'investissement prévu de 3,3 milliards d'euros.

- Mai 2005. Accord d'Enel pour prendre 12,5% du projet Flamanville 3 pour 410 millions d'euros.

- Avril 2007. Décret d’Autorisation de création de l’installation nucléaire Flamanville 3 au Journal Officiel.

- 2007. Le coût d'investissement est réévalué à 4 milliards d’euros. "Cette réévaluation représente une hausse de l’ordre de 20%, à comparer à une hausse estimée par EDF à environ 45 % pour les cycles combinés à gaz et à 55 % pour les centrales au charbon. Cela confirme la compétitivité de l’EPR de Flamanville 3 en comparaison aux cycles combinés à gaz et aux centrales au charbon", peut-on lire dans le rapport annuel de la société.

- Juillet 2010. EDF décale à 2014 l'objectif de première production commercialisable et réévalue ses coûts à 5 milliards d'euros aux conditions de 2008.

- Juillet 2011. Le coût est réévalué à 6 milliards d'euros aux conditions 2008 avec une première production commercialisable pour 2016.

- Décembre 2012. Le coût est réévalué à 8,5 milliards d'euros aux conditions de 2012 mais la mise en production est confirmée pour 2016.

- Novembre 2014. Le calendrier du projet glisse encore avec une première production commercialisable envisagée pour 2017.

- Septembre 2015. EDF décale à fin 2018 le démarrage du réacteur et chiffre à 10,5 milliards d'euros le coût du projet.

- 2017. Le groupe évoque un raccordement au réseau pour le second trimestre 2019 et une production à 100% de la puissance nominale pour le 4ème trimestre 2019.

- 25 juillet 2018. EDF annonce que le coût du projet est porté de 10,5 à 10,9 milliards d'euros et que le chargement du combustible n'aura pas lieu fin 2018 mais fin 2019.





