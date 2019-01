EDF : parc éolien mis en service dans l'Etat de New York

15/01/2019 | 09:34

EDF Renouvelables en Amérique du Nord annonce ce mardi la mise en service du projet éolien de Copenhagen, dans les comtés de Lewis et Jefferson au nord de l'Etat de New York, un projet de 80 MW de capacité installée.



Ce parc de 40 éoliennes fabriquées par Vestas Wind Systems, bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de quinze ans avec la Narragansett Electric Company, filiale de National Grid. Il a généré environ 200 emplois pendant la construction.



A pleine puissance, l'électricité générée par le parc permettra d'alimenter en électricité l'équivalent en moyenne de la consommation annuelle de près de 35.000 foyers. Le rejet de plus de 177.000 tonnes métriques de CO2 par an sera ainsi évité.



