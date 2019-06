EDF : part à la conquête des clients

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF ne compte définitivement plus vivre de sa position d'ex-monopole. Pour endiguer la baisse de ses clients (un million de moins l'en dernier) séduits par les offres des nouveaux concurrents tels que Total Direct Energie, Engie ou Eni, l'opérateur historique accélère le développement de ses offres de marché. Le groupe entend prendre acte du développement du télétravail et de l'auto-entreprenariat, de l'évolution des rythmes scolaires (retour à la semaine de 4 jours) et des week-ends décalés des artisans et commerçants.En somme, EDF prend désormais en compte que les Français passent désormais une journée par semaine à leur domicile, en plus du week-end.Dans ce cadre, la société lance " Mes Jours Zen ". Cette offre propose un tarif réduit de 30% tous les week-ends et jours fériés, avec la possibilité d'étendre cette formule à un jour en semaine (le lundi, mercredi ou vendredi)."Pour une consommation moyenne, 'Mes jours zen' est au niveau du tarif réglementé de vente. En revanche, dès qu'un client a des modes de vie qui correspondent à ces tendances, ou alors s'il est en mesure de déplacer ses consommations, il va faire des économies", a expliqué lors d'une conférence de presse Fabrice Gourdellier, directeur du marché des clients particuliers d'EDF cité par Reuters.Selon EDF, un parent avec quatre enfants restant à son domicile le mercredi et habitant une maison de 200m2 chauffée électriquement, pourrait économiser "très facilement" 100 euros par an.La part de marché d'EDF auprès des clients résidentiels en France s'élevait encore à près de 78% en nombre de sites au 31 décembre 2018, plus de onze ans après l'ouverture à la concurrence du marché des particuliers.