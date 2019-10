EDF : pénalisé par la hausse du coût de l'EPR de Flamanville

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF accuse, encore, le coup. Le titre de l’électricien public cède 1,3% à 9,42 euros après avoir atteint plus tôt dans la matinée 9,38 euros, soit son plus bas niveau depuis début septembre 2017. Le groupe a confirmé ce que chacun présentait depuis plusieurs mois. Les soudures sur l'enceinte de confinement du réacteur de l'EPR (European Pressurized Water Reactor) de Flamanville jugées défectueuses par l'ASN devront être réparées pour une facture de 1,5 million d'euros. Résultat, le réacteur le plus innovant du monde coutera 12,4 milliards d'euros, soit plus de trois fois son budget initial.Débutée en 2007, la construction du réacteur EPR de Flamanville devait être mis en route en 2012. Il devrait plutôt démarrer en 2023, au mieux.Pour réparer les soudures, EDF privilégie un scénario de remise à niveau par robots. L'objectif est que la qualification de ce scénario et sa validation par l'ASN puissent intervenir au plus tard à la fin de l'année 2020, date à laquelle EDF pourra engager les travaux."Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du scénario privilégié de reprise des soudures de traversées conduit, si l'objectif mentionné ci-dessus s'agissant de la validation par l'ASN est respecté, à prévoir une date de chargement du combustible à fin 2022", a précisé le groupe.Par ailleurs, du fait du décalage de la date de chargement du combustible, il n'y aura plus en 2020 de revenus associés à la phase de tests de l'installation à comptabiliser en déduction des investissements nets.Dans ce contexte, EDF a ajusté son objectif d'investissements nets totaux pour 2020 à environ 15,5 milliards d'euros au lieu d'un objectif initial d'environ 15 milliards d'euros.Ces annonces tombent au plus mal pour le groupe comme pour l'ensemble de la filière nucléaire. L'Etat, qui détient plus de 80% de son capital, a demandé à EDF de présenter, à la mi-2021, un projet convaincant de construction de nouveaux réacteurs. Le gouvernement a cependant précisé qu'aucune décision ne serait prise sans démarrage de ce premier EPR sur le sol français.Or cette énième retard devrait repousser cette décision majeure à l'après élections présidentielles. Pas sûr que les candidats à l’élection présidentielle de 2022 ne s'engagent sur l'avenir de la filière nucléaire française avant que le réacteur ne soit mis en fonction.