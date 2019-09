EDF :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 25 septembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF (-6,40% à 10,02 euros)EDF est proche de son plus bas annuel. Les investisseurs sanctionnent l'annonce d'un nouveau déboire. Après les problèmes de maintenance à la centrale nucléaire de Flamanville, de soudure sur certaines centrales françaises, l'électricien prévient que son projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point C, en Grande-Bretagne, va couter encore plus cher que prévu. Les coûts sont désormais estimés entre 21,5 et 22,5 milliards de livres (entre 24,2 et 25,3 milliards d'euros), soit une augmentation comprise entre 1,9 et 2,9 milliards de livres.