EDF : prend 3%, le projet Hercule se préciserait

11/09/2019 | 10:14

Selon le Parisien, le gouvernement français serait sur le point de signifier à la Commission européenne son projet de scission du groupe EDF. Le quotidien croit de plus savoir que 'ce dossier fait l'objet d'un accord confidentiel entre Paris et Bruxelles.' A la Bourse de Paris, l'action EDF gagne 3,5% ce matin.



Baptisé 'Hercule', ledit projet serait notifié au régulateur bruxellois 'après la lecture des conclusions et le vote par les députés de la loi Énergie Climat, prévu ce mercredi 11 septembre à l'Assemblée', rapporte encore le Parisien.



L'idée serait d'isoler un 'EDF bleu' totalement détenu par l'Etat, et dont le périmètre serait composé du nucléaire, des centrales hydrauliques et du transport de l'électricité (RTE). De l'autre côté, un 'EDF vert' comprendrait la branche Commerce, Enedis, EDF Outremer, EDF Renouvelables (hors hydraulique) et Dalkia.



En échange, Paris obtiendrait le relèvement à 45 euros / MWh du tarif de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) auquel EDF doit vendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.