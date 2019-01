EDF : prend 49% du groupe ivoirien Conergies

23/01/2019 | 10:31

Afin d'accélérer son développement en Afrique, EDF annonce l'acquisition de 49% du capital du groupe ivoirien Conergies, présenté comme le leader ouest-africain du génie climatique, de la réfrigération et des solutions solaires. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été précisées.



En effet, 'conformément à son engagement initial' et après six ans, le fonds Investisseurs & Partenaires (I&P) s'est retiré du capital de Conergies.



Conergies est présenté comme l'un des 'leaders des services intégrés d'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, avec plus de 130 réalisations à travers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Benin, la Guinée et la Guinée Bissau', via des filiales comme RICA Services au Mali et ARIC en Côte d'Ivoire. Le 'nouveau' Conergies entend tripler son activité en Afrique de l'Ouest et s'étendre 'progressivement' à d'autres marchés de ce continent.



'Ce partenariat stratégique avec EDF et sa filiale de métier Dalkia Froid Solutions nous permettra d'accroître le portefeuille de solutions à haute efficacité énergétique que nous pouvons proposer à nos clients en Afrique de l'Ouest et centrale', a commenté le directeur général de Conergies, Mamadou Sanankoua.





