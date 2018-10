EDF : prise de participation dans un énergéticien au Togo

26/10/2018 | 18:22

Le groupe EDF annonce ce vendredi soir une prise de participation de 50% dans BBOX Togo, un énergéticien 'nouvelle génération' installé, comme son nom l'indique, au Togo.



Cette association accélère 'le déploiement du plan d'électrification piloté par le gouvernement togolais', et vise à développer et commercialiser des solutions d'accès à l'électricité 'off-grid' sur le marché togolais.



'Outre l'investissement qui permettra d'accélérer le déploiement des kits solaires, le groupe EDF apportera aussi son expertise technique notamment pour améliorer la performance des batteries. EDF apportera aussi à la co-entreprise son réseau commercial et son expérience de développement de solutions off-grid dans plusieurs pays africains', détaille EDF.



Les deux partenaires indiquent viser une part de marché de l'ordre de 35% au Togo avant 2024 et envisagent d'élargir leur collaboration à d'autres pays africains.





