EDF : projet éolien remporté en Arabie Saoudite avec Masdar

11/01/2019 | 09:38

EDF Renouvelables indique avoir remporté, en consortium avec Masdar, l'appel d'offres concernant le parc éolien de Dumat Al Jandal. D'une capacité installée de 400 MW, il sera le premier d'Arabie Saoudite et le plus puissant du Moyen-Orient.



Le futur parc éolien, situé à 900 kilomètres au nord de Riyad, bénéficiera d'un contrat de vente d'électricité de vingt ans, conclu avec la Saudi Power Procurement Company, filiale de Saudi Electricity Company.



Les équipes EDF Renouvelables et Masdar sont mobilisées et les travaux de construction, notamment avec des entreprises locales, commenceront dans quelques mois. Le projet est détenu à 51% par EDF Renouvelables et à 49% par Masdar.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.