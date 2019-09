EDF : rassure sur ses réacteurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF progresse de 3,38% à 10,715 euros, les investisseurs réagissent favorablement à la mise au point de l’électricien au sujet des dysfonctionnements sur ses réacteurs nucléaires révélés au marché le 10 septembre. Le titre avait abandonné près de 7% lors de la séance sur des craintes d'un arrêt provisoire de certains réacteurs, synonyme de manque à gagner. Or, après plus d'une semaine de travaux, EDF a éloigné cette perspective.Le 9 septembre 2019, EDF avait informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de ses premières analyses concernant l'écart relatif à un procédé de traitement thermique de détensionnement de soudures par résistance électrique (TTD) de certains équipements de réacteurs nucléaires.Le travail de recensement poursuivi depuis par EDF et sa filiale Framatome a permis d'identifier 16 générateurs de vapeur (GV) installés sur six réacteurs en exploitation : les réacteurs n° 3 et 4 de Blayais, le réacteur n° 3 de Bugey, le réacteur n°2 de Fessenheim, le réacteur n°4 de Dampierre-en-Burly, ainsi que le réacteur n° 2 de Paluel.A ce stade de l'instruction technique portant sur ces composants, EDF estime que les écarts constatés ne remettent pas en cause l'aptitude au service des matériels et ne nécessitent pas de traitement immédiat.Concernant les équipements non encore en service, sont concernés les 4 générateurs de vapeur et le pressuriseur du réacteur EPR de Flamanville 3, ainsi que 3 générateurs de vapeur neufs non encore installés destinés à la réalisation des chantiers de remplacement des générateurs de vapeur des réacteurs n° 5 et 6 de Gravelines.EDF et Framatome poursuivent leurs analyses techniques avec une extrême diligence et en tiendront l'ASN régulièrement informée.