EDF : remporte le projet éolien en mer de Dunkerque

14/06/2019 | 14:50

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a choisi le consortium conduit par le Groupe EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, en partenariat avec les sociétés Innogy et Enbridge,

Le groupe va réaliser la conception, la construction et l'exploitation-maintenance du futur parc éolien.



Le futur parc aura une capacité installée de près de 600 MW. Il fournira l'équivalent d'environ 40% des besoins en électricité du département du Nord.



Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF a déclaré : ' Grâce notamment à la compétitivité de ce projet, le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler les objectifs de l'éolien en mer dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, ce qui offre de nouvelles opportunités de développement pour EDF et l'ensemble des acteurs du secteur. '



