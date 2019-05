EDF : remporte un appel d'offres au Maroc

22/05/2019 | 18:47

Le groupe EDF annonce avoir remporté, via sa filiale EDF renouvelable faisant partie d'un consortium avec Masdar et Green of Africa, un appel d'offres pour assurer la conception, la construction et l'exploitation-maintenance de la première phase du complexe solaire multitechnologies de Noor Midelt, au Maroc.



' Ce projet solaire hybride d'une capacité installée de 800 MW, associe de manière innovante deux technologies : l'énergie solaire concentrée1 (CSP) et le solaire photovoltaïque. Le mode d'hybridation de ces technologies constitue une première mondiale ', explique EDF.



La phase de construction doit débuter au dernier trimestre 2019 ; la mise en service interviendrait alors en 2022.





