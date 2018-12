EDF : 'repowering' d'un parc éolien en Thuringe

11/12/2018 | 09:11

EDF Renouvelables annonce le 'repowering', c'est-à-dire la remise à neuf d'une installation étant parvenue à sa fin de vie, du parc éolien d'Eckolstädt, dans l'Etat allemand de Thuringe, premier d'une série à venir.



Ce parc éolien compte à ce jour 10 éoliennes de nouvelle génération. D'une capacité initiale de 14,5 MW, il présente désormais une capacité installée de 34,5 MW et permet d'alimenter en énergie près de 18.500 foyers locaux.



EDF Renouvelables étudie aujourd'hui d'autres projets de repowering en Allemagne où l'on compte un potentiel de 6.000 éoliennes (4,5 GW) à renouveler d'ici fin 2020, et d'environ 1.600 éoliennes (2,5 GW) par an entre 2021 et 2026.



