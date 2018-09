EDF : réussite sociale et environnementale pour Nam Theun 2

21/09/2018 | 10:17

Le groupe EDF annonce ce jour que dans son dernier rapport d'évaluation, le Panel d'experts internationaux (POE) en charge du suivi du projet de barrage hydroélectrique Nam Theun 2, a constaté que celui-ci avait atteint ses objectifs en matière d'accompagnement social et environnemental.



'Les objectifs de l'accord de concession relatifs à l'accompagnement des personnes déplacées ont été atteints avec succès. Par conséquent, le POE recommande la clôture de la 'Resettlement Implementation Period', période d'accompagnement des populations déplacées', indique notamment EDF.



Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'accompagnement social et environnemental mis en oeuvre par le gouvernement du Laos et Nam Theun 2 Power Company. 'Ce programme comprend notamment un plan de santé publique, un plan de développement économique pour les 100.000 personnes vivant en aval, la création de la plus grande réserve de protection de la biodiversité du Laos (4.000 km2), ainsi qu'un programme d'accompagnement des 6.300 personnes déplacées en vue de la construction de la retenue du barrage (490 km2) sur le Plateau de Nakai', explique encore EDF, qui fait partie des fondateurs de Nam Theun 2 Power Company, la société chargée de concevoir, construire et exploiter l'ouvrage hydroélectrique de Nam Theun 2.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.