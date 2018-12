EDF : supporter national de la 8ème Coupe du Monde féminine

06/12/2018 | 18:22

EDF renforce son soutien au football féminin en devenant Supporter national de la 8ème Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 en France.



EDF devient le cinquième Supporter national de la compétition, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019. En tant que Supporter national, EDF pourra notamment exposer sa marque avant et pendant la compétition, bénéficier de formules de billetterie et d'hospitalité, et utiliser certaines marques et du contenu audiovisuel de la FIFA.



Julien Villeret, Directeur de la Communication du groupe EDF, a déclaré : ' Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de notre engagement dans le football et reflète les valeurs chères au groupe EDF que sont l'esprit d'équipe, l'inclusion et la diversité. Cette compétition permettra de rassembler celles et ceux qui se passionnent pour le football.'



