EDF : syndication d'une ligne de crédit de 4 mds d'euros indexée sur des critères ESG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EDF a annoncé mardi la syndication d'une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 4 milliards d'euros dont le coût sera indexé sur trois indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans le détail, la performance du groupe énergétique en matière de développement durable sera appréciée selon les émissions directes de CO2 d'EDF, l'utilisation par ses clients de ses outils de suivi en ligne de la consommation et l'électrification de sa flotte automobile.

Cette ligne de crédit, à laquelle participe un syndicat de plus de vingt banques, "modifie et prolonge l'actuelle ligne d'EDF de 4 milliards d'euros, jusqu'à une nouvelle échéance fixée en 2023" précise un communiqué de presse. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en est le coordinateur et agent de la facilité, Natixis l'agent de la documentation, et ING Bank et Natixis les coordinateurs développement durable.

L'action EDF gagne 0,9% à 14,11 euros mardi, alors que le gouvernement français doit présenter dans la matinée les détails de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) devant fixer le cap de la stratégie énergétique française pour les dix prochaines années. Selon les dernières anticipations de la presse et des analystes, ces ajustements pourraient se rapprocher des intérêts d'EDF : aucune fermeture de réacteur d'ici 2028, hors Fessenheim.

