EDF : va communiquer sur la transition énergétique

30/11/2018 | 12:42

Le groupe EDF annonce lancer ce dimanche sa nouvelle stratégie de communication, axée sur la transition énergétique.



'En cohérence avec la stratégie du Groupe, CAP 2030, la nouvelle campagne met en avant cinq grandes thématiques qui illustrent les convictions d'EDF sur ce que sera l'énergie de demain ainsi que les actions déjà engagées par EDF pour y parvenir', indique EDF.



Ainsi, le groupe énergétique communiquera sur les thèmes suivants : 'Une énergie encore plus bas carbone', 'Une énergie plus verte', 'Une énergie mieux maîtrisée', 'Une énergie plus locale' et 'Une énergie au service d'une mobilité plus durable'. La campagne est déployée en TV, cinéma, digital ainsi qu'en presse et affichage. Elle se terminera le 22 décembre.





