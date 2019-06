EDF : va réaliser le parc éolien en mer de Saint-Nazaire

07/06/2019 | 15:36

Le Conseil d'Etat valide l'autorisation d'exploiter le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire.



EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF, et Enbridge, entreprise nord-américaine, se félicitent de cette décision. Elle signifie que toutes les autorisations administratives nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sont désormais sécurisées.



La société Eolien Maritime France (EMF), co-contrôlée par EDF Renouvelables et par Enbridgea a été désignée lauréate des trois projets éoliens en mer de Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et de Saint-Nazaire.



D'une capacité installée de 480 MW, le futur parc éolien en mer de Saint-Nazaire fournira l'équivalent de 20% des besoins électriques de la Loire-Atlantique. Il contribuera significativement à l'objectif de l'Etat français visant à atteindre 32 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'électricité du pays d'ici 2030.



