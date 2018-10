EDF : veut être un leader de la mobilité électrique

10/10/2018 | 14:44

Le groupe EDF annonce ce jour le lancement de son Plan Mobilité Électrique, qui vise comme son nom l'indique à faire de l'énergéticien le leader de la mobilité électrique dès 2022 en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique.



Dans le détail, EDF souhaite ainsi être le premier fournisseur en électricité pour véhicules électriques, le premier exploitant de réseau de bornes électriques et le leader européen du 'smart charging'. 'La mobilité électrique va connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années. Le secteur du transport est aujourd'hui le principal contributeur d'émissions de gaz à effet de serre en Europe ; dans ce contexte, l'électricité décarbonée est la solution d'avenir pour des transports propres. Avec un mix énergétique à 87% sans CO2 au niveau mondial, le groupe EDF a un rôle majeur à jouer', commente le groupe.



Dans le cadre de ce plan, EDF précise s'appuyer sur plusieurs nouveaux partenariats, avec : NUVVE, une start-up californienne, Ubitricity, une start-up allemande, Renault, Toyota, Valeo et Nissan International. 'Pour réussir, EDF construit un écosystème d'acteurs innovants au travers de partenariats stratégiques qui permettront de déployer à grande échelle les meilleures technologies au service de ses clients', explique Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF.





