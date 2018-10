Electricite de France : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF annonce le succès de l’opération de refinancement de ses obligations hybrides. Cette opération comprenait l’émission d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d`un montant de 1,25 milliard d'euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement au gré de la société en 2024 et une offre contractuelle de rachat en numéraire, ayant visé quatre souches d’obligations hybrides existantes.Dans le détail, le 25 septembre dernier, la société a lancé avec succès une émission d'obligations super-subordonnées d'un montant de 1,25 milliard d'euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement pouvant être exercée au gré de la société, en premier lieu, entre le 4 juillet 2024 (inclus) et le 4 octobre 2024 (inclus).Au résultat de la clôture de l'offre de rachat, EDF procèdera au rachat en numéraire des titres valablement apportés à l'offre de Rachat pour les deux premières souches de titres hybrides visés, conformément à l'ordre de priorité, pour un montant de 1,25 milliard d'euros.Le montant global de titres hybrides de la société demeure inchangé à l'issue de cette opération de refinancement. La société réaffirme son attachement au financement par les titres hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital, afin de financer ses actifs en construction.