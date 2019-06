Electricite de France : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe EDF, via sa filiale EDF Pulse Croissance, acquiert 100 % du capital de la société allemande energy2market (e2m). Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. Créée en 2009, « e2m est un agrégateur de production renouvelable et de flexibilités locales et figure parmi les premiers acteurs du marché en Allemagne », explique EDF.Avec 85 salariés, e2m propose une gamme de produits et de services dans la gestion des flexibilités court terme, la commercialisation de la production d'énergie renouvelable et la commercialisation de sa plateforme VPP (Virtual Power Plant) sur un modèle SaaS (VPP Software as a Service).La société e2m compte 2 000 clients, principalement en Allemagne, et gère et exploite 4 500 sites connectés et décentralisés de production d'énergie et de flexibilités (parcs éoliens, fermes solaires, biomasse.), représentant une puissance installée de 3 GW.Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités européennes en charge de la concurrence. La finalisation de l'acquisition d'e2m est prévue au troisième trimestre 2019.