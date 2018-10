Electricite de France : BBOXX et EDF s’associent pour développer des solutions d’accès à l’électricité « off-grid » au Togo

EDF devient coactionnaire de BBOXX Togo en prenant une participation de 50%

L'association des deux entreprises accélère le déploiement du plan d'électrification piloté par le gouvernement togolais

Le partenariat de BBOXX et EDF marque le début d'une collaboration qui pourra s'étendre à d'autres pays africains

Le vendredi 26 octobre 2018, BBOXX, énergéticien « nouvelle génération » et EDF, premier électricien mondial, ont signé un accord pour développer et commercialiser ensemble des solutions d'accès à l'électricité «off-grid » sur le marché togolais. L'accord a été signé à Lomé, en présence du Président de la République togolaise, son excellence Monsieur Faure Gnassignabé.

Les offres portées désormais par BBOXX et EDF représentent une solution à la fois fiable, abordable et sans CO2 pour contribuer au programme gouvernemental d'électrification par kits solaires individuels off-grid, dénommé CIZO, et qui a pour ambition d'alimenter plus de 500 000 foyers avant 2030.

L'expertise des leaders du marché off-grid en Afrique

BBOXX est présent sur le marché togolais depuis décembre 2017. Partenaire clé du programme CIZO, BBOXX a déjà fourni de l'électricité à 26 000 togolais. L'entreprise a ouvert une vingtaine de boutiques et emploie une centaine de personnes. Les kits solaires de BBOXX comprennent des panneaux solaires faciles à installer adossés à des batteries permettant de stocker l'électricité, et payables par simple utilisation d'un téléphone portables. Ces kits permettent de s'éclairer et d'alimenter un ensemble d'appareils domestiques basse consommation tels qu'une télévision, une radio, un ventilateur ou encore un chargeur de téléphone portable.

Aux termes de l'accord, EDF prend une participation de 50% dans BBOXX Togo. Outre l'investissement qui permettra d'accélérer le déploiement des kits solaires, le groupe EDF apportera aussi son expertise technique notamment pour améliorer la performance des batteries. Le groupe EDF développe activement cette expertise dans le cadre de son Plan Stockage Electrique, visant à développer 10 GW de capacités de stockage dans le monde à l'horizon 2035. En outre, le groupe testera et certifiera les matériels via sa R&D.

EDF apportera aussi à la co-entreprise son réseau commercial et son expérience de développement de solutions off-grid dans plusieurs pays africains. Leader en Côte d'Ivoire et récemment entré au Ghana, le groupe EDF s'est aussi lancé sur le marché de solutions d'irrigation par pompe solaire pour agriculteurs au Kenya.

Les deux partenaires visent une part de marché de l'ordre de 35% au Togo avant 2024 et envisagent d'élargir leur collaboration à d'autres pays africains.

Mansoor Hamayoun, Président-Directeur Général et co-fondateur de BBOXX a déclaré : « L'accord avec EDF représente la première pierre d'un partenariat fort et stratégique. Il nous permettra de collaborer étroitement pour fournir des solutions énergétiques intelligentes et durables, ainsi que des services à forte valeur ajoutée à des zones déconnectées des réseaux. La coopération avec des leaders mondiaux comme EDF illustre notre ambition de changer d'échelle, mobiliser des investisseurs, et stimuler le développement économique au sein des communautés parmi les moins développées du monde ».

Valérie Levkov, Directrice Afrique et Moyen-Orient d'EDF a déclaré : «En s'associant avec BBOXX au Togo, le groupe EDF franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités off-grid en Afrique, un développement qui ne cesse de s'accélérer depuis le lancement de notre filiale Ivoirienne Zeci il y a moins de 2 ans. Nous sommes fiers de collaborer avec un partenaire comme BBOXX qui partage notre engagement en faveur des énergies bas carbone. Le partenariat qui nous venons d'engager s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie CAP 2030 d'EDF visant notamment à tripler nos activités en dehors de l'Europe. »