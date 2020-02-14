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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Electricité de France    EDF   FR0010242511

ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
  Rapport
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Electricite de France : EDF-Ebitda en hausse de 12% en 2019, nouvelle progression en vue pour 2020

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14/02/2020 | 07:30

14 février (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF-CHIFFRE DAFFAIRES 2019 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 3,5% À 71,3 MILLIARDS D'EUROS

* EDF-EBITDA 2019 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 8,4% À 16,7 MILLIARDS D'EUROS

* EDF-L'EBITDA 2019 A ÉTÉ PÉNALISÉ PAR UN RECUL DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI, ET PAR UNE MAUVAISE HYDRAULICITÉ EN FRANCE

* EDF-CASH FLOW HORS HPC ET LINKY À 1,8 MILLIARD D'EUROS (OBJECTIF 2019 SUPÉRIEUR À 600 MILLIONS)

* EDF-RÉSULTAT NET COURANT 2019 EN HAUSSE DE 57,9% À 3,9 MILLIARDS D'EUROS, RÉSULTAT NET PDG À 5,2 MDS

* EDF-TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS 2019 ONT ÉTÉ ATTEINTS

* EDF VISE UN EBITDA COMPRIS ENTRE 17,5 ET 18 MILLIARDS D'EUROS EN 2020

* EDF PROPOSE UN DIVIDENDE DE 0,48 EURO PAR ACTION AU TITRE DE L'ANNÉE 2019

* EDF VISE 2 À 3 MILLIARDS D'EUROS DE CESSIONS SUR 2019-2020

* EDF-LA RESTRUCTURATION DU GROUPE DÉPENDRA DE LA RÉFORME DE LA RÉGULATION DU NUCLÉAIRE EN FRANCE, LES DEUX SERONT PROBABLEMENT MENÉS EN PARALLÈLE-PDG

* EDF ESPÈRE QUE LA RÉFORME DE LA RÉGULATION DU NUCLÉAIRE EN FRANCE ABOUTIRA DANS LES MOIS OU L'ANNÉE QUI VIENT-PDG Pour plus de détails, cliquez sur
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2019 70 792 M
EBIT 2019 6 439 M
Résultat net 2019 3 050 M
Dette 2019 41 018 M
Rendement 2019 2,76%
PER 2019 12,1x
PER 2020 14,4x
VE / CA2019 1,09x
VE / CA2020 1,08x
Capitalisation 36 362 M
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 13,12  €
Dernier Cours de Cloture 11,73  €
Ecart / Objectif Haut 70,5%
Ecart / Objectif Moyen 11,8%
Ecart / Objectif Bas -20,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Senior Executive Vice President-Group Finance
Christophe Salomon Head-Information Systems
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE18.15%39 459
NATIONAL GRID PLC7.95%46 803
SEMPRA ENERGY4.89%44 790
ORSTED AS6.68%44 403
ENGIE10.49%41 880
E.ON SE15.39%30 835
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