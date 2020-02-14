Electricite de France : EDF-Ebitda en hausse de 12% en 2019, nouvelle progression en vue pour 2020

14 février (Reuters) - Electricite de France SA:
* EDF-CHIFFRE DAFFAIRES 2019 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 3,5% À
71,3
MILLIARDS D'EUROS
* EDF-EBITDA 2019 EN HAUSSE ORGANIQUE DE 8,4% À 16,7
MILLIARDS
D'EUROS
* EDF-L'EBITDA 2019 A ÉTÉ PÉNALISÉ PAR UN RECUL DE LA
PRODUCTION
NUCLÉAIRE EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI, ET PAR UNE MAUVAISE
HYDRAULICITÉ EN FRANCE
* EDF-CASH FLOW HORS HPC ET LINKY À 1,8 MILLIARD D'EUROS
(OBJECTIF
2019 SUPÉRIEUR À 600 MILLIONS)
* EDF-RÉSULTAT NET COURANT 2019 EN HAUSSE DE 57,9% À 3,9
MILLIARDS
D'EUROS, RÉSULTAT NET PDG À 5,2 MDS
* EDF-TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS 2019 ONT ÉTÉ ATTEINTS
* EDF VISE UN EBITDA COMPRIS ENTRE 17,5 ET 18 MILLIARDS
D'EUROS EN
2020
* EDF PROPOSE UN DIVIDENDE DE 0,48 EURO PAR ACTION AU TITRE
DE
L'ANNÉE 2019
* EDF VISE 2 À 3 MILLIARDS D'EUROS DE CESSIONS SUR 2019-2020
* EDF-LA RESTRUCTURATION DU GROUPE DÉPENDRA DE LA RÉFORME DE
LA
RÉGULATION DU NUCLÉAIRE EN FRANCE, LES DEUX SERONT PROBABLEMENT
MENÉS EN PARALLÈLE-PDG
* EDF ESPÈRE QUE LA RÉFORME DE LA RÉGULATION DU NUCLÉAIRE EN
FRANCE ABOUTIRA DANS LES MOIS OU L'ANNÉE QUI VIENT-PDG
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