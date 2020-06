Electricite de France : EDF Energy achève dans les temps le radier du second réacteur de Hinkley Point C

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EDF Energy, la filiale britannique de l'énergéticien EDF, a annoncé lundi l'achèvement du radier du second réacteur de la centrale nucléaire Hinkley Point C, dans le respect des délais établis voilà plus de quatre ans.

Le chantier du second réacteur de troisième génération EPR s'est poursuivi malgré la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, après la mise en place de mesures spécifiques de distanciation physique, a expliqué EDF Energy dans un communiqué.

Le chantier du premier réacteur, dont le radier avait été achevé en juin 2019, se poursuit également, a ajouté le groupe.

La construction de ces deux réacteurs sur le site de Hinkley Point C, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a débuté en 2018 pour une mise en service initialement prévue en 2025. Cependant, le chantier a déjà pris plus de 15 mois de retard pour le réacteur numéro 1 et neuf mois pour le numéro 2, et engendré des surcoûts.

