Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Electricité de France    EDF   FR0010242511

ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Electricite de France : EDF-L'impact du coronavirus sur l'Ebitda du T1 Estimé à 200 mlns - dir fin

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
14/05/2020 | 09:39

PARIS, 14 mai (Reuters) - Xavier Girre, directeur financier dEDF, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes:

* QUE L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L'EBITDA D'EDF AU T1 EST ESTIMÉ À QUELQUE 200 MLNS

* QUE LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DE "QUELQUES CENTAINES" DE MILLIONS D'EUROS CETTE ANNÉE MAIS QU'IL EST TROP TÔT POUR DONNER UN CHIFFRE PRÉCIS

* QUE LES TRAVAUX ET DISCUSSIONS AVEC BRUXELLES AUTOUR D'UNE NOUVELLE RÉGULATION DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS SE POURSUIVENT

* QUE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EST PROCHE DE FINALISER SON RAPPORT SUR LES COÛTS DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ELECTRICITÉ DE FRANCE
09:53EDF : CA globalement stable au 1er trimestre à 20,7 MdE
CF
09:52ELECTRICITE DE FRANCE : EDF-L'hypothèse d'une augmentation de capital "pas du to..
RE
09:47EDF : Le coronavirus a pesé sur le chiffre d'affaires du premier trimestre à hau..
RE
09:39ELECTRICITE DE FRANCE : EDF-L'impact du coronavirus sur l'Ebitda du T1 Estimé à ..
RE
09:24BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
09:08ELECTRICITE DE FRANCE : EDF a souffert des prix du gaz et du coronavirus au prem..
DJ
09:04Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 14 mai 2020
AO
08:52EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Bouygues, Sanofi, Airbus, Engie, Vallourec, ..
08:48EDF : petite baisse du chiffre d'affaires 1er trimestre
AW
08:42ELECTRICITE DE FRANCE : EDF a souffert des prix du gaz et du coronavirus au prem..
DJ
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ELECTRICITÉ DE FRANCE
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2020 71 038 M
EBIT 2020 5 035 M
Résultat net 2020 2 353 M
Dette 2020 51 124 M
Rendement 2020 3,72%
PER 2020 18,8x
PER 2021 10,7x
VE / CA2020 1,03x
VE / CA2021 1,07x
Capitalisation 21 989 M
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 10,58  €
Dernier Cours de Cloture 7,10  €
Ecart / Objectif Haut 125%
Ecart / Objectif Moyen 49,1%
Ecart / Objectif Bas -7,27%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Head-Information Systems
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE-28.53%23 820
ORSTED A/S5.20%44 256
NATIONAL GRID PLC-0.16%40 459
SEMPRA ENERGY-21.94%34 592
E.ON SE-2.86%26 133
ENGIE-36.31%23 977
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group