Electricite de France : EDF-L'impact du coronavirus sur l'Ebitda du T1 Estimé à 200 mlns - dir fin

PARIS, 14 mai (Reuters) - Xavier Girre, directeur financier
dEDF, a déclaré jeudi lors d'une conférence
téléphonique avec les analystes:
* QUE L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L'EBITDA D'EDF AU T1 EST
ESTIMÉ
À QUELQUE 200 MLNS
* QUE LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POURRAIENT AVOIR UN IMPACT
DE
"QUELQUES CENTAINES" DE MILLIONS D'EUROS CETTE ANNÉE MAIS QU'IL
EST TROP TÔT POUR DONNER UN CHIFFRE PRÉCIS
* QUE LES TRAVAUX ET DISCUSSIONS AVEC BRUXELLES AUTOUR D'UNE
NOUVELLE RÉGULATION DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS SE POURSUIVENT
* QUE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EST PROCHE DE
FINALISER SON RAPPORT SUR LES COÛTS DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS
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(Rédaction de Paris)