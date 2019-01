Electricite de France : EDF acquiert 49% de Conergies-Group dans le cadre d'un partenariat en Afrique de l'Ouest

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EDF et Conergies-Group ont annoncé mercredi la conclusion d'un partenariat visant à développer et déployer ensemble des solutions d'efficacité énergétique innovantes dans les domaines du froid et du traitement d'air, à destination des clients industriels et tertiaires en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat se concrétise par la prise de participation d'EDF dans Conergies-Group à hauteur de 49%, a indiqué mercredi l'électricien français dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Conergies-Group est un des leaders des services intégrés d'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, avec plus de 130 réalisations à travers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée et la Guinée-Bissau.

-Le groupe conçoit et réalise des solutions sur mesure intégrant le génie climatique, la réfrigération et l'énergie solaire. Conergies opère à travers ses filiales RICA Services au Mali et ARIC en Côte d'Ivoire.

-La collaboration entre EDF et Conergies-Group est basée sur la complémentarité du positionnement et des compétences des deux entreprises.

-EDF apportera à Conergies-Group son savoir-faire dans les technologies intelligentes permettant de piloter et de suivre à distance les consommations énergétiques.

-Grâce à ce partenariat, Conergies-Group vise désormais à multiplier par 3 son activité en Afrique de l'Ouest et envisage d'étendre progressivement son activité à d'autres marchés africains.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO