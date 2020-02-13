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ELECTRICITÉ DE FRANCE

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Electricite de France : EDF acquiert le britannique Pod Point, spécialiste de la charge pour voitures électriques

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13/02/2020 | 18:33

PARIS, 13 février (Reuters) - Electricité de France SA :

* EDF ANNONCE L'ACQUISITION DE LENTREPRISE BRITANNIQUE POD POINT, L'UNE DES PREMIÈRES ENTREPRISES SPÉCIALISÉE DANS LA CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI

* "IL S'AGIT DE L'INVESTISSEMENT LE PLUS IMPORTANT DU GROUPE EDF SUR LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, CONFIRMANT L'OBJECTIF DU GROUPE DE DEVENIR LÉNERGÉTICIEN LEADER DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI, EN ITALIE ET EN BELGIQUE" Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.00%11.73 Cours en temps réel.18.15%
ENGIE -0.19%15.91 Cours en temps réel.10.69%
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CA 2019 70 792 M
EBIT 2019 6 439 M
Résultat net 2019 3 050 M
Dette 2019 41 018 M
Rendement 2019 2,76%
PER 2019 12,1x
PER 2020 14,4x
VE / CA2019 1,09x
VE / CA2020 1,08x
Capitalisation 36 362 M
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 13,12  €
Dernier Cours de Cloture 11,73  €
Ecart / Objectif Haut 70,5%
Ecart / Objectif Moyen 11,8%
Ecart / Objectif Bas -20,7%
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Xavier Rene Louise Girre Senior Executive Vice President-Group Finance
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Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
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Var. 1janvCapitalisation (M$)
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ENGIE10.69%41 880
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