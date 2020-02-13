Electricite de France : EDF acquiert le britannique Pod Point, spécialiste de la charge pour voitures électriques

PARIS, 13 février (Reuters) - Electricité de France SA
:
* EDF ANNONCE L'ACQUISITION DE LENTREPRISE BRITANNIQUE POD
POINT,
L'UNE DES PREMIÈRES ENTREPRISES SPÉCIALISÉE DANS LA CHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI
* "IL S'AGIT DE L'INVESTISSEMENT LE PLUS IMPORTANT DU GROUPE
EDF
SUR LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, CONFIRMANT L'OBJECTIF
DU GROUPE DE DEVENIR LÉNERGÉTICIEN LEADER DE LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI, EN ITALIE ET EN BELGIQUE"
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(Rédaction de Paris)