Electricite de France : EDF annonce la finalisation de la syndication d'une ligne de crédit innovante indexée sur des critères ESG

EDF annonce aujourd'hui le succès de la syndication d'une ligne de crédit renouvelable de 4 Mds€ dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance ('KPI') du Groupe en matière de développement durable : les émissions directes de CO 2 d'EDF, l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi en ligne de la consommation (comme indicateur du succès d'EDF à faire de ses clients résidentiels français des acteurs de leur consommation) et l'électrification de la flotte automobile d'EDF.

Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à laquelle participe un syndicat de plus de 20 banques, modifie et prolonge l'actuelle ligne d'EDF de 4 Mds€, jusqu'à une nouvelle échéance fixée en 2023. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est le coordinateur et agent de la facilité, Natixis l'agent de la documentation, et ING Bank et Natixis les coordinateurs développement durable.

EDF continue d'être à la pointe de la finance responsable, ayant été l'une des premières entreprises à mettre en place une ligne de crédit indexée ESG en mars 2017 avec ING Bank. Avec l'annonce d'aujourd'hui, EDF renforce son engagement en faveur de solutions de financement innovantes en intégrant des composantes clés des objectifs de responsabilité d'entreprise du Groupe qui sous-tendent son plan stratégique CAP 2030 :

réduire de 40 % ses émissions directes de CO 2 d'ici 2030, pour atteindre 30 MtCO2 (soit ~40 gCO2/kWh) afin d'aller au-delà des exigences de l'objectif de 2°C fixé par la COP 21 ;

d'ici 2030, pour atteindre 30 MtCO2 (soit ~40 gCO2/kWh) afin d'aller au-delà des exigences de l'objectif de 2°C fixé par la COP 21 ; innover grâce à des solutions numériques d'efficacité énergétique pour permettre à tous les clients de mieux comprendre, surveiller et utiliser l'énergie ; et

convertir à l'électrique l'ensemble de sa flotte de véhicules d'ici 2030 dans le cadre de l'initiative EV100 menée par le Climate Group.

Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG vient compléter l'ensemble des outils de finance durable qu'EDF développe depuis plusieurs années, en particulier sur le marché des obligations vertes où le Groupe s'est imposé comme un émetteur de référence avec quatre émissions en EUR, USD et JPY pour un montant total équivalent à 4,5 Mds€ dédiés aux énergies renouvelables.

Xavier Girre, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction financière d'EDF a déclaré : « Cette ligne de crédit confirme que les outils de la finance durable sont au coeur du financement d'EDF. Elle renforce encore davantage l'intégration de nos engagements sur les émissions de CO2 et l'efficacité énergétique dans notre stratégie de financement. »