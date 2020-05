Electricite de France : EDF dépose une demande pour un projet de centrale nucléaire britannique

par Susanna Twidale

EDF a déposé auprès des autorités britanniques une demande d'autorisation pour la construction de deux réacteurs nucléaires EPR à Sizewell C, un chantier estimé à 17 à 18 milliards de livres (19 à 20 milliards d'euros) dans l'est de l'Angleterre, a annoncé le groupe français mercredi.

Cette demande était attendue en mars mais a été retardée en raison de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus.

Sizewell C est la deuxième centrale nucléaire qu'EDF espère construire en Grande-Bretagne après Hinkley Point, dont le chantier devrait être achevé en 2025.

Si elle voit le jour, elle permettra de fournir de l'électricité à environ six millions de foyers et créera 25.000 emplois, affirme EDF.

Certains habitants de la région se plaignent cependant que le dépôt de cette demande intervienne alors que des restrictions de déplacement sont toujours en vigueur face à l'épidémie de COVID-19, ce qui limitera la possibilité d'un débat public.

EDF a annoncé qu'il allait prendre des mesures pour faciliter l'étude de son dossier par la population, notamment en prolongeant la période de pré-examen.

EDF et le chinois CGN ont signé en 2016, en même temps que les contrats pour le projet d'Hinkley Point, des accords relatifs au projet Sizewell C concernant le développement, la construction et l'exploitation de deux réacteurs EPR pour une capacité totale de 3,2 gigawatts.

Pendant la phase de développement précédant la décision finale d'investissement, la part d'EDF dans ce projet est de 80% et celle de CGN de 20%, le groupe français soulignant dans son document de référence qu'il n'aura plus vocation à contrôler Sizewell C une fois la décision prise et que ce principe impliquera donc la participation d'autres actionnaires.

La décision finale d'investissement dans Sizewell C est envisagée pour fin 2021.

Hinkley Point C sera la première nouvelle centrale nucléaire construite en près de 20 ans en Grande-Bretagne lorsqu'elle sera achevée. Le projet a connu plusieurs retards et son coût est maintenant estimé à environ 21,5 à 22,5 milliards de livres.

EDF prédit que le chantier Sizewell C sera environ 20% moins cher.

