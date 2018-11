Electricite de France : EDF dévoile les lauréats de la 2ème édition des prix EDF Pulse Africa

Le vendredi 23 novembre 2018, EDF a récompensé à Paris les quatre lauréats de la deuxième édition des prix EDF Pulse Africa, concours visant à révéler et accompagner des innovateurs africains engagés pour le développement énergétique du continent. Avec 4 fois plus de candidats que l'an dernier, EDF Pulse Africa confirme le dynamisme des start-up africaines et l'intérêt pour la démarche d'accompagnement proposée par EDF.

L'édition 2018 d'EDF Pulse Africa a attiré 432 projets de 24 pays d'Afrique, essentiellement anglophones, contre 103 de 17 pays l'an dernier. Parmi les 10 finalistes, le Grand Jury pluridisciplinaire a primé les projets suivants :

1er prix : SAVANNA CIRCUIT TECH (catégorie Production d'usages et de services électriques ; Kenya)

Savanna Circuit Tech Ltd. propose un système de refroidissement mobile de lait fonctionnant à l'énergie solaire. Le dispositif vise à réduire les pertes de lait, très pénalisantes pour les petits producteurs, liées aux distances de transport et à l'absence d'infrastructures pour la conservation. Il contribue aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire par la suppression des bactéries. La solution est complétée par une plateforme accessible via smartphone, permettant aux producteurs et sociétés laitières de maximiser leurs profits.

2nd prix : BLACK STAR ENERGY LTD (catégorie Production électrique hors réseau ; Ghana)

Cette start-up ghanéenne se spécialise dans le développement de mini-grids ; elle en exploite déjà 15 et ambitionne de connecter à l'électricité plus de 12 000 ghanéens avant la fin de l'année. Les mini-grids de Black Star Energy affichent une disponibilité très élevée (plus de 98%) ; ils permettent aux clients de connaître leur consommation d'énergie et de régler leurs factures via le téléphone portable. La plate-forme de gestion de la relation client de Black Stat Energy a la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins variés des clients avec des tarifications différentes selon les horaires.

3ème prix : SOLARCREED (catégorie Production électrique off-grid ; Nigeria)

SolarCreed fournit aux éleveurs de volaille du Nigéria des solutions d'éclairage fonctionnant à l'énergie solaire en remplacement de l'éclairage alimenté par des combustibles fossiles, qui représente près de 30% du coût d'exploitation d'une ferme. Les kits composés de panneaux solaires, batteries lithium-ion longue durée et de lampes LED permettent de fournir jusqu'à 10 heures d'éclairage.

3ème prix ex-equo : WATER ACCESS RWANDA (catégorie Accès à l'eau ; Rwanda)

Water Access Rwanda a développé un kiosk solaire de distribution d'eau potable. La solution repose sur une installation de traitement et de distribution d'eau dénommée 'INUMA', fonctionnant à l'énergie solaire et équipée d'un système de filtrage performant. Un kiosque INUMA peut desservir 2 500 personnes avec de l'eau purifiée et potable. En outre, le kiosk INUMA est aussi un point de vente de produits et de services adaptés aux besoins locaux (produits sanitaires, filtres et de tablettes de chlore, services de télécommunication, systèmes d'épargne et de microfinances).

Prix coup de coeur : SAVE OUR AGRICULTURE, (Catégorie Accès à l'eau ; Cameroun)

Spécialisée dans l'aquaponie (forme d'aquaculture qui associe la culture de végétaux à l'élevage de poissons), la start-up a développé des kits permettant aux particuliers et professionnels d'utiliser les déjections de poissons comme engrais pour la culture des légumes bio. Les kits d'aquaponie fonctionnent à l'énergie solaire, utilisent seulement 10% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle, réduisent la quantité de déchets dans les bassins piscicoles de 90% et éliminent l'utilisation d'engrais chimiques.

Accompagner la croissance

Les quatre lauréats ont remporté les dotations allant de 5 000 euros à 15 000 euros, ainsi qu'un accompagnement complet, comprenant :

conseil opérationnel et financier

partenariats de développement de projets avec des acteurs locaux tel que « Energy Generation », (incubateur et centre de formation dédiés aux start-up du secteur de l'énergie basé au Togo) et avec les experts d'EDF, notamment via sa filiale EDF Pulse Croissance

accès à l'écosystème d'innovation d'EDF : la R&D et les labos de créativité internes d'EDF,

EDF Pulse Africa : une démarche unique

EDF développe activement en Afrique des solutions énergétiques bas-carbone tout en contribuant à l'électrification du continent. Avec les prix EDF Pulse Africa, EDF souhaite soutenir à la dynamique entrepreneuriale en Afrique avec deux objectifs :

identifier des partenaires potentiels en dénichant les pépites technologiques du continent

soutenir l'innovation en associant les entrepreneurs locaux au développement d'offres innovantes

La démarche EDF Pulse Africa se situe dans la continuité des prix EDF Pulse qui, depuis leur lancement en 2012, ont déjà permis de faire émerger et d'accompagner 1500 projets d'innovations portés par des start-up en France, au Royaume Uni et en Italie.

Marianne Laigneau, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Internationale et présidente du jury EDF Pulse Africa, a déclaré : « Le succès de cette deuxième édition des Prix EDF Pulse Africa confirme l'attractivité de la démarche d'accompagnement proposée par EDF. L'extraordinaire richesse des projets candidats révèle le potentiel entrepreneurial de la jeunesse africaine, à la fois audacieuse, innovante et parfaitement en phase avec les enjeux de son continent. Nous sommes fiers d'encourager ces initiatives particulièrement inspirantes, qui feront partie des solutions énergétiques de demain et qui s'inscrivent dans la dynamique de notre portefeuille d'activités en Afrique ».