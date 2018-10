Electricite de France : EDF et GIBB s’associent dans GIBB Power, société d’ingénierie spécialisée dans l’énergie

EDF, leader mondial de l'électricité, et GIBB, acteur majeur du secteur de l'ingénierie en Afrique ont signé les accords d'investissement d'EDF dans GIBB Power, société d'ingénierie de Gibb Engineering and Architecture spécialisée dans le domaine de l'énergie.

En capitalisant sur les compétences de la branche énergie de GIBB et sur l'expertise multi-métier d'EDF, la société GIBB Power (70% GIBB, 30% EDF) ambitionne de devenir une plateforme d'ingénierie de référence, spécialisée dans l'accompagnement des projets énergétiques répondant aux enjeux de la transition énergétique en Afrique.

L'Afrique sub-saharienne fait face à une croissance de ses besoins énergétiques couplée à la nécessité de réduire ses émissions de CO2. Pour accompagner ces évolutions, le groupe EDF et GIBB ont décidé de coopérer dans plusieurs domaines d'ingénierie, aussi bien pour des acteurs publics que privés :

Ingénierie thermique, notamment dans la perspective de déconstruction de centrales à charbon en Afrique du Sud : la politique énergétique du pays prévoit la fermeture de 12 GW de centrales à charbon d'ici 2030.

Hydraulique, pour accompagner des projets hydroélectriques notamment en Zambie et au Mozambique dont le potentiel hydroélectrique représente une ressource énergétique clé pour les pays de la communauté de développement d'Afrique australe (CDAA).

De réseaux électriques de transport et de distribution, afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables, moderniser et développer les réseaux électriques urbains ainsi que les interconnexions entre les pays.

Du solaire et de l'éolien pour accompagner le développement rapide de ces énergies en Afrique.

La nouvelle société s'appuiera sur l'expertise des centres d'ingénierie d'EDF couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des projets énergétiques, ainsi que sur les filiales d'EDF déjà présentes en Afrique du Sud dans les domaines du Renouvelable, de l'Électrification Rurale et du développement de projet. GIBB dispose d'une maîtrise confirmée et d'une expérience de 60 ans dans la conception, la planification et le management de projets d'infrastructure dans différents secteurs dont l'eau, l'énergie et les transports. Historiquement ancrée en Afrique du Sud (son premier marché), GIBB est présent dans plusieurs pays du continent.

Présente en Afrique du Sud depuis 40 ans, EDF est un acteur connu et reconnu localement aussi bien par sa coopération historique avec ESKOM et les municipalités que par son investissement dans des projets éoliens et dans l'électrification rurale. Grâce à la complémentarité de leur savoir-faire, EDF et GIBB visent à multiplier par 4 leur activité dans les services d'ingénierie dans la région. Au-delà, GIBB Power permettra au groupe EDF d'identifier, de cribler et de développer de nouveaux projets en Afrique.

Valérie Levkov, Directrice Afrique, Moyen Orient et Méditerranée Orientale d'EDF a déclaré : « Notre investissement dans GIBB Power sera un catalyseur pour le développement d'EDF en Afrique australe via des projets Bas Carbone cohérents avec la stratégie Cap 2030 d'EDF. Nous sommes fiers d'accompagner l'Afrique du Sud et plus globalement l'Afrique australe dans ses défis énergétiques et ce avec un partenaire de confiance et de référence dans la région. »

Richard Vries, Group Chief Executive of GIBB Holdings « Par le passé, GIBB et EDF ont déjà été partenaires dans plusieurs projets majeurs. Aussi, l'investissement d'EDF dans Gibb Power est une suite logique de la relation des deux entreprises. GIBB Power est désormais bien positionné pour offrir à ses clients des solutions de pointe grâce à son large spectre de compétences couvrant toute la chaîne de valeur de l'énergie ».