Electricite de France : EDF et Nexity signent un accord pour décarboner le secteur du bâtiment

Ce jeudi 5 septembre, au sein du tout nouveau site EDF SmartSide réalisé par Nexity, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF et Alain Dinin, Président de Nexity, ont signé une convention pour renforcer leur coopération dans le secteur du bâtiment, afin d'accélérer le développement de solutions bas carbone et de services énergétiques.

Impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique, EDF et Nexity ont l'ambition de contribuer à la réduction des émissions de CO2 et de maximiser la performance énergétique des bâtiments.

Grâce à son réseau de filiales, EDF dispose d'une forte expertise en matière de services (diagnostic énergétique, éclairage connecté, mobilité électrique, ou encore réseaux de chaleur et de froid etc…) qu'elle pourra mettre au service de cet accord. Depuis 2017, ces expertises sont regroupées sous la bannière EDF Solutions énergétiques.

Nexity, plateforme de services immobiliers, est un acteur engagé du territoire et pense dès aujourd'hui la ville de demain, dans toutes ses composantes en tenant compte de la diversité des usages pour ses différents clients ; les particuliers, les entreprises et les investisseurs, ainsi que les collectivités locales. Nexity leur propose une gamme unique de conseils et d'expertises, produits, services ou solutions, pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière.

Dans le cadre de leur accord, EDF et Nexity souhaitent proposer des solutions et des services énergétiques permettant d'accélérer le développement de bâtiments à haut niveau de service et de performance bas carbone en développant :

l'intégration de solutions énergétiques bas carbone et renouvelables dans la construction neuve (la pompe à chaleur ou le chauffage électrique dernière génération) ;

l'intégration, dès la livraison, de services pour les occupants et pour les gestionnaires de sites ;

la préparation de solutions de rénovation pour l'habitat collectif ou le tertiaire afin de faciliter l'amélioration de la performance énergie et carbone des bâtiments construits ;

la conception d'ensembles urbains, de solutions et de services énergétiques en cohérence avec le patrimoine du territoire.

EDF est également engagé aux côtés de Nexity pour répondre à l'appel à projets de la SOLIDEO pour la construction du lot E du village Olympique de Paris 2024 (situé à Saint-Ouen), futur quartier exemplaire bas carbone.