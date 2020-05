Electricite de France : EDF lance « CHECK », l'assistant digital pour un déménagement serein au budget maîtrisé

EDF lance aujourd'hui « CHECK », une application Web gratuite qui simplifie le déménagement avec sa boîte à outils personnalisable et qui donne accès à des bons plans auprès de partenaires.

Le déménagement est un moment charnière dans la vie. Entre le changement d'environnement et le stress lié à son organisation, c'est une période qui peut vite devenir compliquée.

Aussi, EDF prend une initiative nouvelle et utile pour apporter de la sérénité aux clients particuliers. La période de confinement a en effet entrainé le report de nombreux projets de déménagement ou les a rendus plus difficiles. Avec « CHECK », EDF accompagne les Français dans ces moments de vie importants pour les aider à planifier leurs démarches à chaque étape et à faire des économies.

Toujours à portée de main et accessible sur tous les supports digitaux, « CHECK » propose :

une check-list personnalisable qui détaille toutes les étapes d'un projet de déménagement, pour ne rien oublier parmi 30 actions prédéfinies. Elle permet, en un coup d'oeil, de visualiser les étapes terminées et celles restant à réaliser ;

qui détaille toutes les étapes d'un projet de déménagement, pour ne rien oublier parmi 30 actions prédéfinies. Elle permet, en un coup d'oeil, de visualiser les étapes terminées et celles restant à réaliser ; un guide de conseils et astuces pratiques sur le déménagement adaptés au mode de vie de chacun (jeune parent, salarié pressé…) ;

pratiques sur le déménagement adaptés au mode de vie de chacun (jeune parent, salarié pressé…) ; des réductions et des bons plans sélectionnés auprès de grandes marques partenaires d'EDF qui portent sur l'ensemble des produits et services nécessaires au moment du déménagement : déménageur, assurance, électroménager, travaux, décoration… Ces réductions allant de 300 à 1 2001 euros sont accessibles après la souscription d'un contrat d'énergie EDF.

Rendez-vous sur www.edf.fr/check pour faire d'un projet de déménagement une expérience plus sereine.

Fabrice Gourdellier, Directeur du Marché des Clients Particuliers d'EDF, a déclaré :

« Faciliter le moment de vie clé qu'est un déménagement, c'est encore plus important après la période de confinement que nous venons de vivre. Avec « CHECK », l'assistant déménagement d'EDF, nous proposons à tous les Français, et en particulier les plus jeunes, une solution d'accompagnement unique pour un déménagement serein au budget maitrisé. Comme avec ses offres d'énergie adaptées aux attentes des clients, EDF s'affirme de nouveau par son innovation et par sa proximité avec ses clients. »

1 Montants d'avantages moyens indiqués calculés à partir des résultats de l'étude Cofidis (Les Français et le déménagement, mars 2019), des réductions négociées auprès des partenaires et des hypothèses suivantes : achats d'électroménager, décoration et mobilier, utilisation de services de déménagement, réalisation de travaux (rafraîchissement pour les locataires et travaux d'intérieur pour les propriétaires), achat de chaudière (propriétaire) et souscription à des contrats d'entretien chaudière et assurance habitation.