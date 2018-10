Electricite de France : EDF lance Digiwatt sa première offre d’électricité en ligne à - 5% du kWh hors taxes

EDF propose toujours plus de choix aux clients Particuliers en lançant Digiwatt, une offre d'électricité complémentaire de la gamme Vert Electrique et du Tarif Réglementé de Vente. Cette offre de marché innovante s'adresse aux clients qui veulent gérer leur relation avec EDF de façon autonome, en toute sérénité et à un prix attractif positionné ce jour à -5 % du kWh hors taxes.

Digiwatt, une offre en ligne à prix avantageux

En faisant le choix de Digiwatt, les clients gèrent leur contrat en ligne de façon autonome et bénéficient naturellement d'un prix attractif, aujourd'hui de -5 % sur le prix du kWh(1) hors taxes par rapport au tarif règlementé de vente. Digiwatt est une offre transparente qui précise le gain sur l'ensemble de la facture et pas seulement sur le prix du kWh. Cette réduction représente un gain moyen de 3 % sur la facture totale TTC.

La souscription se fait dès aujourd'hui en quelques minutes sur le site edf.fr et depuis l'appli EDF&Moi. Les clients ont le choix avec deux options : l'option base et l'option heures creuses(2). Les conditions de paiement sont simples et automatiques avec le prélèvement automatique, la mensualisation et la facture électronique.

Digiwatt, c'est aussi la qualité de service et la sérénité au quotidien

Digiwatt répond à la simplicité et à la rapidité que les clients recherchent avec le numérique, tout en y associant une haute qualité de service. C'est donc une facturation maîtrisée et le taux de litiges le plus bas du marché selon le dernier rapport du médiateur national de l'énergie. La gestion du contrat en ligne est possible à toute heure depuis l'espace Client ou l'appli EDF&Moi.

Digiwatt, c'est aussi tout l'accompagnement digital d'EDF pour faire des économies d'énergie et ainsi alléger sa facture, grâce aux solutions e.quilibre(3), le Fil d'actu(4), Electriscore(5) et le site prime-energie-edf.fr(6). Les clients peuvent ainsi suivre leurs consommations d'énergie, bénéficier de conseils personnalisés et agir pour faire des économies.

Pour Fabrice Gourdellier, Directeur Clients Particuliers d'EDF : « Avec Digiwatt, les clients bénéficient de la simplicité et de l'attractivité du numérique en toute confiance. Digiwatt a un prix plus bas que le tarif réglementé de vente parce que c'est une offre exclusivement en ligne. Toutes nos autres offres bénéficient d'un service client étendu et d'un accompagnement personnalisé par nos 5 000 conseillers client tous basés en France. »

(1) Les prix peuvent évoluer jusqu'à 2 fois par an à la hausse comme à la baisse, après en avoir informé le client

(2) Avec l'option base, le prix du kWh est toujours le même quels que soient l'heure et le jour de la semaine. Avec l'option Heures creuses, le prix du kWh est encore plus avantageux 8h par jour, selon des plages horaires définies par Enedis

(3) e.quilibre est une solution numérique pour comprendre sa consommation d'énergie et agir pour la réduire depuis son Espace Client.

(4) Le Fil d'actu est une solution numérique accessible sur l'appli EDF&Moi pour les clients équipés d'un compteur LinkyTM communicant. Elle permet de suivre ses consommations d'énergie en kWh et en euros et d'agir pour faire des économies.

(5) Electriscore est une plate-forme qui révèle la performance énergétique des appareils électriques.

(6) La prime énergie est une aide financière versée par EDF pour les travaux d'efficacité énergétique.