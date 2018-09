Electricite de France : EDF lance « ODYSS ELEC », une programmation artistique et culturelle inédite, sur ses sites emblématiques de son patrimoine industriel

En associant industrie, innovation et création, EDF raconte l'odyssée électrique et invite le public à découvrir les grandes aventures de l'électricité avec une programmation artistique et culturelle inédite baptisée ODYSS ELEC. Menée en collaboration avec les acteurs du patrimoine et de la culture, elle dévoile également des artistes, locaux ou internationalement connus, qui depuis toujours subliment ces ouvrages hors normes.

Dans la dynamique de l'année européenne du patrimoine culturel, EDF proposera, tout au long de l'année, des animations et manifestations originales : spectacles de lumière, expositions temporaires ou pérennes, visites guidées et conférences thématiques, expériences en réalité virtuelle, etc. Dialogue entre Art, Histoire et Industrie, ODYSS ELEC est une invitation à découvrir nos extraordinaires usines et notre patrimoine industriel d'exception.

Situés à proximité de grandes agglomérations, les sites ODYSS ELEC sont à la fois des lieux de production d'électricité, d'innovation et de culture. Illumination des cheminées de la centrale thermique du Havre, spectacle lumière sur la première centrale nucléaire française mise en service en 1963, la Boule de Chinon, ou encore visites guidées historiques de la centrale hydroélectrique du Bazacle à Toulouse, toutes ces initiatives concourent à l'animation et l'attractivité touristique des territoires. Aux côtés de ces usines remarquables, EDF soutient deux musées de France, gardiens de collections uniques du patrimoine électrique : le Musée Electropolis dédié à l'histoire de l'électricité (Mulhouse) et le Musée EDF Hydrélec (Isère) spécialisé dans l'histoire de l'hydroélectricité.

Programmation ODYSS ELEC :