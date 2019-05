Electricite de France : EDF lauréat de l'appel à projets international du C40 "Reinventing Cities"

« Odyssée Pleyel », le projet urbain et architectural bas carbone porté par le groupe EDF, est récompensé sur le site Hall de décuvage Pleyel

Le groupe EDF et ses 34 partenaires ont remporté mercredi 22 mai l'appel à projets international 'Reinventing Cities', organisé par le C40 (Cities Climate Leadership Group), organisation qui vise à lutter contre les dérèglements climatiques à l'échelle mondiale. L'équipe regroupée autour d'EDF SA a présenté un projet urbain et architectural innovant et représentatif des solutions énergétiques bas carbone. Intitulé « Odyssée Pleyel », le projet a pour objectif de redonner vie à un ancien Hall de décuvage monumental, pour les entreprises et les habitants du quartier Pleyel à Saint-Denis, aux portes du futur village olympique des JO de Paris 2024.

« Odyssée Pleyel » se veut un modèle de bâtiment urbain innovant, capable de s'adapter aux changements climatiques à Saint-Denis comme dans les grandes métropoles : une extension bois modulable et réversible, associée à une serre végétale et des panneaux solaires, vient se greffer sur le bâtiment existant. L'ancien site industriel devient ainsi un lieu producteur d'énergies renouvelables et autosuffisant.

« Odyssée Pleyel » est le fruit d'une équipe pluridisciplinaire, mêlant architectes, industriels, experts techniques et environnementaux, start-ups, acteurs culturels et acteurs locaux du milieu associatif et sportif, professionnels de la restauration et de l'insertion sociale. Ce projet a été pensé pour que les jeunes générations s'approprient les enjeux climatiques et s'engagent à inventer les solutions de demain.

L'ancienne cathédrale industrielle, qui rouvrira ses portes fin 2023, deviendra un nouveau lieu d'attractivité et de rayonnement de 3840m² pour le quartier en mutation de Pleyel. Des ateliers scientifiques seront proposés au grand public pour susciter des vocations dans les nouveaux métiers de l'industrie et de l'environnement. Au sein du studio de l'innovation, start-up, partenaires industriels et associations locales expérimenteront et partageront leurs innovations autour des énergies, du changement climatique et de la ville. Au travers d'une programmation artistique ambitieuse, le grand hall sera dédié aux évènements sportifs et culturels écoresponsables, pour un rayonnement local et métropolitain. Un restaurant, lieu d'expérimentations et d'insertion, accueillera ces différents publics.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF a déclaré : « Avec Odyssée Pleyel, notre ambition est de créer un démonstrateur de solutions bas carbone tant par la conception du bâtiment en lui-même que par les activités qui y seront accueillies. Ouvert au grand public, et en particulier aux jeunes pour qu'ils découvrent les métiers de l'industrie 4.0 et de l'énergie, il a été conçu pour faire le lien entre le passé industriel de ce territoire, qui a accueilli les premières centrales électriques de Paris, et un futur plus respectueux des ressources et de l'environnement. »

Reinventing Cities, l'appel à projets du C40

'Reinventing Cities' est un appel à projets urbains visant à encourager la régénération urbaine bas carbone à travers le monde et à mettre en œuvre les idées les plus innovantes pour transformer des sites sous-utilisés (ou en friche) en lieux emblématiques, représentatifs de la transition énergétique et de la neutralité carbone. L'appel à projets international concerne une quinzaine de villes dans 12 pays, parmi les 40 villes fondatrices de l'organisation C40, association de villes engagées dans la lutte contre les changements climatiques, de Paris à Montréal, en passant par Cape Town, Reykjavik, Rio, ou encore San Francisco.

Le projet « Odyssée Pleyel » a rassemblé 34 partenaires, dont le cabinet Jakob+MacFarlane pour le volet architecture et urbanisme, les Fermes de Gally pour le volet biodiversité, Manifesto pour la programmation culturelle et ETIC pour la gestion des espaces dédiés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.