Electricite de France : EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

Communiqué de presse

28 novembre 2019

EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

Le 27 novembre 2019, EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 2 milliards de dollars US avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50%.

Cette opération s'est effectuée sous un format Reg-S pur c’est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains. Elle démontre la capacité du groupe EDF à attirer une base d’investisseurs très diversifiée sur une maturité très longue.

A l'issue de cette opération, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est allongée d’un peu plus d’un an et portée à 15.2 années (pro forma au 30 juin 2019).





Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de céder ou de souscrire, ni une sollicitation d'achat ou de souscription des obligations dans tout pays, en ce compris les Etats-Unis.

La publication, la distribution ou la transmission du présent communiqué de presse peut, dans certains pays, être assujettie à des restrictions légales. Les personnes en possession du présent communiqué de presse doivent se renseigner concernant, et se conformer à, toutes les restrictions applicables. Tout défaut de se conformer aux restrictions pourra constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières dans toute juridiction concernée.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 69 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.













