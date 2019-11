Electricite de France : EDF lève 500 millions d'euros avec une émission obligataire hybride

Communiqué de presse

26 novembre 2019

EDF lève 500 millions d’euros avec une émission obligataire hybride

·Succès de la nouvelle émission hybride de 500 millions d’euros

·Poursuite de l’offre contractuelle de rachat annoncée plus tôt ce 26 novembre(1)

EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) (la « Société ») a lancé avec succès le 26 novembre 2019 une émission d’obligations hybrides libellées en euros d’un montant de 500 millions d’euros, avec un coupon de 3.00 % et une option de remboursement à 8 ans au gré de la Société(2).

Cette émission marque l’attachement de la Société au financement par les titres hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital. Elle s’inscrit dans une gestion dynamique par la Société de son stock d’obligations hybrides : les fonds levés par cette émission seront essentiellement utilisés pour le rachat partiel de plusieurs souches d’obligations super-subordonnées actuellement en circulation(1), ainsi que, le cas échéant, pour les besoins généraux de la Société et du Groupe.

(1) Voir le communiqué publié le 26 novembre 2019, disponible sur le site de la Société ( www.edf.com ).

(2) En 2013, 2014 et 2018, EDF a réalisé avec succès plusieurs émissions obligataires hybrides en dollars, en euros et en livres sterling. La structure de l’émission annoncée aujourd’hui est similaire à ces émissions avec 50% du montant de cette émission pris en compte en tant que capitaux propres par les agences de notation et 100% comptabilisé en fonds propres en normes IFRS. Les obligations hybrides sont des instruments à durée indéterminée subordonnés à toute dette senior.

Déclarations Prospectives

La Société considère certaines parties de cette annonce comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes prospectifs tels que "croit", "s'attend à", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "a l'intention", "estime", "envisage", "suppose", "prédit" ou "anticipe", ainsi que la forme négative de tels mots et autres mots de signification similaire dans le cadre de discussions sur les performances opérationnelles ou financières futures ou de stratégies comportant des risques et des incertitudes. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces dernières demeurent incertaines de par leur nature et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, la Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes seront réalisées. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer considérablement des résultats présentés dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes possibles, notamment des modifications éventuelles du moment et de l'exécution des opérations décrites dans ces déclarations.

Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans cette annonce, qui ne sont valables qu'à leurs dates respectives. Ni la Société ni l'un quelconque de ses membres affiliés ne s'engage publiquement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par les lois et les réglementations en vigueur.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer aux offres de rachat ou à une offre de titres dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec les offres de vente de titres hybrides visés. Les offres de rachat des titres hybrides visés transmises dans le cadre des offres de rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à aux offres de rachat. EDF ne fait aucune recommandation quant à la question de savoir si les détenteurs éligibles devraient participer aux offres de rachat. Le présent communiqué de presse et les offres de rachat des titres hybrides visés contiennent respectivement des informations importantes qui doivent être lues avec attention avant de prendre toute décision concernant les nouveaux titres hybrides ou les offres de rachat. Si un porteur de titres hybrides visés a des doutes quant au contenu de l'offre de rachat visant les titres hybrides visés ou quant aux mesures à prendre, il lui est recommandé des conseils financiers personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant.

Les offres de rachat ne sont pas faites, et ne seront pas faites, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, ou par l’intermédiaire de courriers, ou de tout moyen ou service aux États-Unis intervenant dans le commerce entre États des États-Unis ou avec l’étranger, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, vers des porteurs de titres hybrides visés par l’offre de rachat situés aux États-Unis, tel que ce terme est défini par la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié, le "Securities Act") ou vers toute U.S. Person, tel que ce terme est défini dans la Regulation S du Securities Act (une "U.S. Person"). Les titres hybrides visés ne peuvent être apportés dans le cadre des offres de rachat, par l’utilisation de tout moyen, service ou infrastructure depuis ou sur le territoire des États-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du présent document, ou de tous documents ou éléments d’information concernant les offres de rachat, n’est pas et ne doit pas être, directement ou indirectement, envoyée, transmise, diffusée ou transférée de quelque manière que ce soit (notamment par tout dépositaire, mandataire ou fiduciaire) aux États-Unis ou à une U.S. Person ou une personne située ou résidant aux États-Unis. Toute proposition de vente en réponse aux offres de rachat résultant, directement ou indirectement, de la violation de ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes situées aux États-Unis ou par tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S. Person, seront nulles et ne seront pas admises. Tout porteur d’un titre hybride visé par l’offre de rachat participant à l’offre de rachat devra garantir qu’il n’est pas situé aux États-Unis.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou cédés aux États-Unis sauf en cas d’enregistrement, ou de l’application d’une exemption à l’obligation d’enregistrement, au titre du Securities Act. Les nouveaux titres émis n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au Securities Act ou aux dispositions législatives ou réglementaires d’un État ou d’une juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts, cédés ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à une U.S. Person, ou pour le compte ou le bénéfice d’une U.S. Person.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.













EDF SA

22-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08

Capital de 1 525 484 813 euros

552 081 317 R.C.S. Paris







www.edf.fr









CONTACTS







Presse : : +33 (0) 1 40 42 46 37







Analystes et Investisseurs : +33 (0) 1 40 42 40 38

