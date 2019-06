Electricite de France : EDF mobilise 160 hydroguides pour assurer la sécurité de tous autour des lacs et des rivières durant l'été

Durant les mois de juillet et août, EDF déploie 160 hydroguides à travers tout le territoire pour sensibiliser le grand public aux risques potentiels aux abords des lacs et des cours d'eau. Chaque été, depuis plus de 20 ans, EDF mène sur le terrain une campagne de prévention « calme apparent, risque présent » qui invite riverains et touristes à la vigilance, notamment aux abords des barrages.

Pour produire de l'électricité, les barrages hydroélectriques effectuent des lâchers d'eau qui peuvent survenir à tout instant de la journée. Le niveau des rivières peut alors monter brusquement et surprendre les baigneurs, promeneurs, pêcheurs et pratiquants de sports d'eau vive qui se trouveraient dans des zones à risques.

Recrutés à partir de bac + 2, les hydroguides sont des étudiants souvent bilingues. Ils se rendent sur les lieux de villégiatures (campings, centres de vacances, clubs de sport d'eau…) pour relayer les messages de sécurité et de prévention. Des panneaux, destinés à informer et sensibiliser les usagers de l'eau, sont également installés. Environ 200 000 documentations sont également distribuées et près de 500 conférences sont dispensées dans les écoles situées à proximité, chaque année.

La campagne de prévention « calme apparent, risque présent » est déployée dans de nombreux supports : réseaux sociaux, presse écrite, radio, brochures etc.

Plus d'informations : www.edf.fr/calme-apparent-risque-present