Electricite de France : EDF parachève la cession de ses parts dans Dunkerque LNG

30 octobre (Reuters) - EDF a annoncé mardi dans un
communiqué :
* FINALISER LA CESSION DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE
DUNKERQUE
LNG.
* L'OPÉRATION A ÉTÉ RÉALISÉE SUR LA BASE D'UNE VALEUR
D'ENTREPRISE
MOYENNE DE 2,4 MILLIARDS D'EUROS DE LA SOCIÉTÉ DUNKERQUE LNG.
* L'OPÉRATION CONTRIBUE À UNE DIMINUTION DE L'ENDETTEMENT
FINANCIER NET DU GROUPE EDF À HAUTEUR DE 1,5 MILLIARDS D'EUROS.
* LE MONTANT EXÉCUTÉ DU PLAN DE CESSION DU GROUPE EST AINSI
PORTÉ
À 9,6 MILLIARDS D'EUROS POUR UN OBJECTIF DE 10 MILLIARDS
D'EUROS.
* L'OBJECTIF DE FINALISER LE PLAN DE CESSIONS D'ICI LA FIN
2018
EST CONFIRMÉ.
Le communiqué : https://reut.rs/2Q1m7F4
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(Rédaction de Paris)