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Electricite de France : EDF parachève la cession de ses parts dans Dunkerque LNG

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30/10/2018 | 17:59

30 octobre (Reuters) - EDF a annoncé mardi dans un communiqué :

* FINALISER LA CESSION DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE DUNKERQUE LNG.

* L'OPÉRATION A ÉTÉ RÉALISÉE SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE MOYENNE DE 2,4 MILLIARDS D'EUROS DE LA SOCIÉTÉ DUNKERQUE LNG.

* L'OPÉRATION CONTRIBUE À UNE DIMINUTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DU GROUPE EDF À HAUTEUR DE 1,5 MILLIARDS D'EUROS.

* LE MONTANT EXÉCUTÉ DU PLAN DE CESSION DU GROUPE EST AINSI PORTÉ À 9,6 MILLIARDS D'EUROS POUR UN OBJECTIF DE 10 MILLIARDS D'EUROS.

* L'OBJECTIF DE FINALISER LE PLAN DE CESSIONS D'ICI LA FIN 2018 EST CONFIRMÉ. Le communiqué : https://reut.rs/2Q1m7F4 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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