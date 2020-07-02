2 juillet (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:
* EDF REVOIT À LA HAUSSE SON ESTIMATION DE PRODUCTION
DÉLECTRICITÉ D'ORIGINE NUCLÉAIRE POUR 2020
* LA PRÉVISION DE PRODUCTION POUR 2021 ET 2022 RESTE
INCHANGÉE À
CE STADE
* SON ESTIMATION DE PRODUCTION POUR 2020 À ENVIRON 315-325
TWH
CONTRE 300 TWH ESTIMÉS LE 16 AVRIL DERNIER
* RÉVISION RÉSULTE D'UN AJUSTEMENT DE LA DURÉE DES ARRÊTS
PROGRAMMÉS EN 2020 COMPTE TENU DES CONDITIONS DE REPRISE DES
ACTIVITÉS CONSTATÉES SUR LES SITES
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(Gdansk Newsroom)