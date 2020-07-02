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ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
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Electricite de France : EDF revoit à la hausse son estimation de production délectricité nucléaire pour 2020

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02/07/2020 | 19:09

2 juillet (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA:

* EDF REVOIT À LA HAUSSE SON ESTIMATION DE PRODUCTION DÉLECTRICITÉ D'ORIGINE NUCLÉAIRE POUR 2020

* LA PRÉVISION DE PRODUCTION POUR 2021 ET 2022 RESTE INCHANGÉE À CE STADE

* SON ESTIMATION DE PRODUCTION POUR 2020 À ENVIRON 315-325 TWH CONTRE 300 TWH ESTIMÉS LE 16 AVRIL DERNIER

* RÉVISION RÉSULTE D'UN AJUSTEMENT DE LA DURÉE DES ARRÊTS PROGRAMMÉS EN 2020 COMPTE TENU DES CONDITIONS DE REPRISE DES ACTIVITÉS CONSTATÉES SUR LES SITES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ELECTRICITÉ DE FRANCE 2.52%8.452 Cours en temps réel.-16.96%
ENGIE 4.07%11.37 Cours en temps réel.-24.13%
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Données financières
CA 2020 69 891 M 78 453 M -
Résultat net 2020 1 454 M 1 632 M -
Dette nette 2020 53 846 M 60 442 M -
PER 2020 25,1x
Rendement 2020 2,36%
Capitalisation 25 546 M 28 771 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 1,14x
Nbr Employés 161 522
Flottant 14,9%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 10,50 €
Dernier Cours de Cloture 8,24 €
Ecart / Objectif Haut 94,1%
Ecart / Objectif Moyen 27,4%
Ecart / Objectif Bas -20,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Bernard Lévy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Jacky Chorin Director
Jean-Paul Rignac Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE-16.96%28 771
ORSTED A/S11.18%48 614
NATIONAL GRID PLC4.95%43 358
SEMPRA ENERGY-22.61%35 500
ENGIE-24.13%29 692
E.ON SE4.22%29 148
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