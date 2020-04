Electricite de France : EDF revoit en forte baisse sa prévision de production nucléaire

La crise sanitaire liée au virus perturbe les opérations de maintenance des centrales et donc la capacité de production et a aussi entraîné une baisse de la consommation d'électricité pouvant aller jusqu'à 20% des niveaux habituels, a expliqué EDF dans un communiqué.

"EDF estime ainsi que sa production nucléaire annuelle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022", déclare le groupe.

Même si les investisseurs s'attendaient à une chute de la production française d'électricité nucléaire en 2020, le nouvel objectif d'EDF est plus faible que prévu et les prévisions pour 2021 et 2022 sont aussi négatives, ont commenté dans une note les analystes de Barclays.

A la Bourse de Paris, le titre EDF reculait de 5,3155% à 7,232 euros vers 11h40, accusant la plus forte baisse du SBF 120 (+0,76%).

"Pour contribuer, en liaison avec RTE, à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver 2020-2021, la production de plusieurs réacteurs nucléaires pourrait être suspendue cet été et cet automne, afin d'économiser le combustible de ces unités", a en outre annoncé EDF.

EDF, dont l'Etat détient 83,6% du capital, exploite les 19 centrales nucléaires du parc français, qui ont assuré 71% de la production d'électricité du pays en 2019.

Après avoir supprimé le solde du dividende qu'il envisageait de verser au titre de 2019, le groupe a annoncé mardi qu'il renonçait à ses objectifs financiers pour 2020 et 2021.

(Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)