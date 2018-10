Electricite de France : EDF s'associe au sud-africain GIBB dans l'ingénierie spécialisée dans l'énergie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EDF et GIBB ont annoncé lundi avoir signé des accords d'investissement visant à les associer dans GIBB Power, société d'ingénierie spécialisée dans l'énergie du groupe sud-africain.

Détenue à 70% par GIBB et à hauteur de 30% par EDF, GIBB Power "ambitionne de devenir une plateforme d'ingénierie de référence, spécialisée dans l'accompagnement des projets énergétiques répondant aux enjeux de la transition énergétique en Afrique", a indiqué l'électricien français dans un communiqué.

"L'Afrique sub-saharienne fait face à une croissance de ses besoins énergétiques couplée à la nécessité de réduire ses émissions de CO2", a souligné EDF.

EDF et GIBB ont décidé de coopérer dans plusieurs domaines d'ingénierie pour des acteurs publics et privés : l'ingénierie thermique, l'hydraulique - pour accompagner des projets notamment en Zambie et au Mozambique - et les réseaux électriques de transport et de distribution, "afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables, moderniser et développer les réseaux électriques urbains ainsi que les interconnexions entre les pays". Les deux groupes coopéreront également dans le solaire et l'éolien.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire