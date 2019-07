Electricite de France : EDF signe deux lignes de crédit renouvelables bilatérales avec Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB, portant le total de ses facilités de crédit indexées sur des critères ESG à plus de 5 milliards d'euros

Communiqué de presse

Paris, 22 juillet 2019

EDF signe deux lignes de crédit renouvelables bilatérales avec Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB, portant le total de ses facilités de crédit indexées sur des critères ESG à plus de 5 milliards d'euros.

EDF a signé deux lignes de crédit renouvelables de 300 millions d’Euros chacune, dont le coût sera indexé sur des indicateurs de la performance d’EDF en matière d’émissions de CO 2 et d’efficacité énergétique. Un contrat a été signé avec le Groupe Crédit Agricole, piloté par Crédit Agricole CIB et comprenant LCL et le Crédit Agricole d’Ile-de-France, un autre avec Société Générale CIB.

Ces deux facilités de crédit intègrent un mécanisme d’ajustement des coûts lié à trois indicateurs de la performance du Groupe en matière de développement durable : les émissions directes de CO 2 , l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi de consommation en ligne (comme indicateur du succès d'EDF à faire de ses clients résidentiels français des acteurs de leur consommation) et l'électrification de la flotte de véhicules légers d'EDF.

Avec ces nouveaux accords qui s’inscrivent dans la continuité des trois autres lignes de crédit indexées sur les performances du Groupe en matière de développement durable signés en 2017, 2018 et 2019, EDF réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans sa stratégie de financement. Les lignes de crédit renouvelables indexées sur les critères ESG représentent désormais plus de 5 milliards d’euros, soit environ 45% des lignes de crédit du groupe EDF.

Xavier Girre, Directeur exécutif en charge de la Direction Financière d’EDF, a déclaré: «Ces deux nouvelles facilités de crédit témoignent de l’engagement d’EDF en matière de responsabilité sociétale des entreprises, en renforçant le lien entre les performances extra-financières du Groupe et sa stratégie de financement. Avec plus de 5 milliards d’euros de facilités de crédit liées aux performances du Groupe en matière de développement durable et 4,5 milliards d’euros de « Green Bonds » en circulation, les instruments de la finance durable occupent, plus que jamais, une place de choix dans le financement d’EDF ».

Laurent Capès, Banquier Conseil chez Crédit Agricole, a déclaré : « Le Groupe Crédit Agricole est très fier de soutenir EDF dans sa stratégie de développement de la finance durable via cette ligne de crédit renouvelable de 300 millions d’euros. Cet accord, regroupant Crédit Agricole CIB, LCL et Crédit Agricole d’Ile-de-France, illustre la volonté des deux groupes de prendre une part active au développement durable ».

Carl Bassili, Banquier Conseil chez Société Générale CIB, a commenté : « Société Générale est ravie de soutenir EDF dans sa stratégie de développement de la finance durable, dans le contexte de transition énergétique. Société Générale est vivement engagée à répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de Finance Durable et à Impact Positif. La Banque s’est fixé pour objectif de contribuer à hauteur de 100 milliards d’euros à la transition énergétique entre 2016 et 2020 ».

